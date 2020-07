Itsemurhien määrä kaksinkertaistui Tampereella ja Jyväskylässä koronakevään aikana – ylilääkäri avaa syitä: "Rajoitukset vaikuttaneet arkeen ja työelämään"

– Kevät 2020 on ollut monin tavoin kuormittava. Korona-pandemia on herättänyt huolta ja pelkoa. Yhteiskunnassa toteutetut rajoittavat toimenpiteet ovat vaikuttaneet ihmisten normaalin arjen ja työelämän rakenteisiin. Arki on muuttunut sosiaalisesti eristäytyneemmäksi, mikä on saattanut heijastua ihmissuhteisiin kuormittavalla tavalla, toteaa Taysin ylilääkäri Jari-Pekka Klemettilä.