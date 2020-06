Yle: Koronakriisi laukaisi historiallisen henkirikosten aallon Suomessa – keväällä tapahtui enemmän henkirikoksia kuin kertaakaan kymmeneen vuoteen

Tammikuun ja toukokuun välisenä aikana on tehty yhteensä 201 murhaa, tappoa tai niiden yritystä. Määrä on huomattavasti yli keskiarvon, ja lähimmäksi lukua on päästy vuonna 2012, kun vastaavia rikoksia tuli samalla ajanjaksolla poliisin tietoon 179 kappaletta. Kasvu oli suurinta maaliskuussa.