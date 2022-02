Itäsuomalainen koirankasvattaja on uhkaillut ja levittänyt loukkaavia väitteitä jo vuosia – jälleen uudet tapaukset syyttäjällä

Koirapiireissä kuohuu. Itäsuomalaisesta koirankasvattajasta on tullut poliisin ja syyttäjän tuttu. Suomenlapinkoirien kasvattaja on saanut viimeksi tuomion käräjäoikeudesta vuoden 2021 lopussa.

Syyttäjä pohtii, lähdetäänkö taas käräjille

Samaa naista kohtaan on vireillä toinenkin rikosjuttu, johon liittyy niin ikään internetissä levitetyt väitteet. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinta-aineiston, joka on juuri nyt syyttäjällä syyteharkinnassa. Tässä tapauksessa on useampia asianomistajia eli epäiltyjä uhreja useammalta paikkakunnalta.