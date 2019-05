Itämeren kaasuputkihankkeiden konsultointi on kannattava bisnes ex-pääministeri Paavo Lipposelle – yhtiön viime vuoden liikevoitto 168 000 euroa

Jakokelpoista pääomaa yli 400 000 euroa

Lipponen konsultoi johtoa

Lipposen Cosmopolis-yhtiö on ollut konsultoimassa Venäjän kiisteltyjä Itämeren kaasuputkihankkeita Nord Streamia ja keskeneräistä Nord Stream 2:ta.

– Hän on ollut meidän johdon konsulttina, Sundelin kertoi.

Venäjä-riippuvuuden kasvu huolena EU:ssa

Nord Stream 2 on herättänyt huolta useissa EU-maissa.

NS2-hanke on viivästymässä, koska Tanska ei ole antanut sille lupaa aluevesilleen. Yhdysvallat on ilmoittanut, että se aikoo asettaa pakotteita NS2-hankkeelle. Saksa on ollut NS2:n tukija, koska se haluaa eroon hiilivoimasta ja ydinvoimasta.