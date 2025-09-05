Itämereen rakennetaan neljä uutta merikaapelia

Kaapelihanke tukee tietoliikennettä Suomen, Ruotsin ja Viron sekä muun Pohjois-Euroopan välillä.
Itämereen on määrä rakentaa neljä uutta merikaapelia vahvistamaan alueen tietoliikenneyhteyksiä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 40 miljoonaa euroa, josta 15 miljoonaa euroa on EU-rahoitusta.
GlobalConnect-yhtiön kaavailema runkokaapeli kulkee Ruotsin Gotlannista Viron Saarenmaan ja Hiidenmaan saarille. Sieltä reitti jatkuu Viron halki ja Suomenlahden yli Helsinkiin.
Lue myös: "Tarvitseeko salata jotain?" Näin Eagle S:n kapteeni viestitti, kun ankkuri oli pudonnut
Yhtiö kertoi heinäkuussa myös toisesta kaapelihankkeesta Gävlen, Tukholman ja Helsingin välille. Yhdessä reitit muodostavat noin 1 250 kilometrin mittaisen digitaalisen rengasyhteyden Itämerelle.
Hankkeen lupa- ja tutkimusprosessit ovat parhaillaan käynnissä, ja maarakentaminen on määrä aloittaa jo tänä vuonna. Merikaapeleita asennetaan ensi vuonna, ja kaapelit on tarkoitus saada käyttöön vuonna 2027.
Lue myös: Suomalaisasiantuntija kaapelirikosta: Tuorein selitys on sumutusta
GlobalConnectin mukaan tietoliikenteen alati kasvava kysyntä edellyttää yhteyksien laajentamista.
– Näemme voimakkaan tarpeen turvalliselle ja suureen kapasiteettiin perustuvalle kuituinfrastruktuurille, erityisesti suurten datakeskusten ja tekoälykeskittymien nopean kasvun vuoksi. Ruotsin ja Viron välinen reitti on nykyisellään alipalveltu: käytössä oleva infrastruktuuri on 30 vuoden ikäinen, sanoo GlobalConnect Carrierin varatoimitusjohtaja Pär Jansson tiedotteessa.