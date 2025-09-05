Itämereen rakennetaan neljä uutta merikaapelia

Itämereen on määrä rakentaa neljä uutta merikaapelia vahvistamaan alueen tietoliikenneyhteyksiä. Lehtikuva
MTV UUTISET – STT

Kaapelihanke tukee tietoliikennettä Suomen, Ruotsin ja Viron sekä muun Pohjois-Euroopan välillä.

Itämereen on määrä rakentaa neljä uutta merikaapelia vahvistamaan alueen tietoliikenneyhteyksiä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 40 miljoonaa euroa, josta 15 miljoonaa euroa on EU-rahoitusta.

GlobalConnect-yhtiön kaavailema runkokaapeli kulkee Ruotsin Gotlannista Viron Saarenmaan ja Hiidenmaan saarille. Sieltä reitti jatkuu Viron halki ja Suomenlahden yli Helsinkiin.

Yhtiö kertoi heinäkuussa myös toisesta kaapelihankkeesta Gävlen, Tukholman ja Helsingin välille. Yhdessä reitit muodostavat noin 1  250 kilometrin mittaisen digitaalisen rengasyhteyden Itämerelle.

Hankkeen lupa- ja tutkimusprosessit ovat parhaillaan käynnissä, ja maarakentaminen on määrä aloittaa jo tänä vuonna. Merikaapeleita asennetaan ensi vuonna, ja kaapelit on tarkoitus saada käyttöön vuonna 2027.

GlobalConnectin mukaan tietoliikenteen alati kasvava kysyntä edellyttää yhteyksien laajentamista.

– Näemme voimakkaan tarpeen turvalliselle ja suureen kapasiteettiin perustuvalle kuituinfrastruktuurille, erityisesti suurten datakeskusten ja tekoälykeskittymien nopean kasvun vuoksi. Ruotsin ja Viron välinen reitti on nykyisellään alipalveltu: käytössä oleva infrastruktuuri on 30 vuoden ikäinen, sanoo GlobalConnect Carrierin varatoimitusjohtaja Pär Jansson tiedotteessa.

