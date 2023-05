Financial Times: EU suunnittelee Mustallemerelle internetkaapelia – vähentäisi riippuvuutta Venäjästä

Yhteensä 45 miljoonan euron hintainen kaapeli kulkisi 1 100 kilometrin matkan kansainvälisten vesien halki. Euroopan komission asiakirjassa kerrotaan, että hankkeen tavoitteena on vähentää Kaukasian alueen riippuvuutta Venäjän kautta kulkevista maanpäällisistä valokuituyhteyksistä.

EU ja Georgia ovat yhdessä tunnistaneet tarpeen Mustanmeren kaapelille jo vuonna 2021. Unionin kaapeliehdotelmaa tuntevan lähteen mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kuitenkin kiihdyttänyt hanketta, koska on ollut tarve välttää sitä, että luotettaisiin yhteyksiin, jotka eivät ole turvallisia tai vakaita.

Venäjä on yksi monista reiteistä, joita pitkin datapaketit liikkuvat Aasian ja Euroopan välillä. Suomen itänaapuri on myös olennainen osa yhteyksiä joihinkin osiin Aasiaa ja Kaukasiaa, mikä on herättänyt huolta liiallisesta riippuvuudesta Venäjään.