Italian poliisi takavarikoi 84 miljoonaa pilleriä Isisin tuottamaa "taisteluhuumetta" – laivasta löytynyt miljardin arvoinen huumetakavarikko on maailman suurin

Italian poliisi mukana he takavarikoivat kolme rahtilaivaa, jotka oli ankkuroitu Italian Salernon satamaan.

Pervitiiniin verrattu huume tuottaa pelottomuutta

Captagon on lääkeainemerkki, jota käytettiin 1960-luvulla narkolepsian ja masennuksen hoitoon. Sen sisältämä fenetylliini hajoaa elimistössä amfetamiiniksi ja teofylliiniksi. Pillerit saattavat nykyään sisältää myös muita amfetamiineja ja esimerkiksi kofeiinia.

Captagon on ollut suosittua Lähi-Idässä, jossa sitä on käytetty "taisteluhuumeena". Se vaikuttaa piristävästi ja saa aikaan pelottomuutta. Sitä on verrattu pervitiiniin, jota Suomen sodissa aikoinaan käytettiin.