Kansainväliselle rikostuomioistuimelle jätetyn kanteen mukaan Italian hallitus on tukenut Israelia ja näin tullut osalliseksi kansanmurhaan.
Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoo, että häntä syytetään osallisuudesta kansanmurhaan Kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) jätetyssä kanteessa. Meloni kertoi asiasta tiistaina.
Syytösten taustalla on Italian hallituksen tuki Gazaa moukaroivalle Israelille. Israelin hyökkäys Gazaan on kestänyt jo kahden vuoden ajan.
Melonin mukaan kanteessa nimetään hänen lisäkseen ainakin Italian puolustusministeri Guido Crosetto ja ulkoministeri Antonio Tajani. Lisäksi pääministeri uskoo, että italialaisen asejätti Leonardon toimitusjohtaja Roberto Cingolanin nimi esiintyy kanteessa.
– En usko, että maailmassa tai historiassa on ollut toista tällaista valitusta, Meloni sanoi.
Kanteen allekirjoittajina lainoppineita
Kanne on päivätty lokakuun alkuun ja sen on allekirjoittanut noin 50 ihmistä. Allekirjoittajien joukossa on muun muassa oikeustieteen professoreita, asianajajia sekä useita julkisuuden henkilöitä.
– Tukemalla Israelin hallitusta, erityisesti toimittamalla tappavia aseita, Italian hallitus on tullut osalliseksi meneillään olevaan palestiinalaisiin kohdistuvaan kansanmurhaan, äärimmäisen vakaviin sotarikoksiin ja rikoksiin ihmiskuntaa vastaan, kanteessa kirjoitetaan.
ICC on antanut pidätysmääräykset Israelin pääministeristä Benjamin Netanjahusta sekä entisestä puolustusministeristä Yoav Gallantista. Kumpaakin syytetään Gazaan liittyen sotarikoksista ja rikoksista ihmissyyttä vastaan, näihin lukeutuvat muun muassa näännyttäminen, murhat ja vainoaminen.
Tuomioistuin ei sen sijaan ole syyttänyt Netanjahua ja Gallantia kansanmurhasta.
Etelä-Afrikka on jättänyt Kansainväliseen rikostuomioistuimeen kanteen, jossa Etelä-Afrikka syyttää Israelia vuoden 1948 YK:n kansanmurhasopimuksen rikkomisesta.
Israelin katsotaan syyllistyvän kansanmurhaan
YK:n riippumattoman tutkintakomission mukaan Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa. Komission mukaan Israel on pyrkinyt tuhoamaan Gazan palestiinalaiset muun muassa näännyttämällä ja estämällä humanitaarisen avun pääsyn Gazaan.
Aiemmin vastaavanlaisia arvioita ovat esittäneet muun muassa kansanmurhatutkimuksen järjestö IAGS sekä ihmisoikeusjärjestöt.
Israelin hyökkäys Gazaan on jatkunut kahden vuoden ajan. Gazalaisviranomaisten mukaan Israel on surmannut tuona aikana ainakin yli 67 000 ihmistä Gazassa. Valtaosa kuolonuhreista on ollut siviilejä. YK pitää lukuja luotettavina.
Israel alkoi moukaroida Gazaa sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat tehneet hyökkäyksen Israeliin vuoden 2023 lokakuun alussa. Israelilaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä, joista valtaosa oli niin ikään siviilejä.