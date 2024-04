Mafia teki virheen ja tappoi Raffaellan pojan – nyt hän haluaa, että vaikenemisen laki murretaan

Tietoa koululaisille

Näyttely kertoo reagoivasta Italiasta

– Tavoitteemme on tehdä tunnetuksi sellaisen Italian historiaa, josta lehdissä ei kirjoiteta. Se on Italia, joka on reagoinut ja osannut rakentaa. Lisäksi keskus kutsuu ottamaan osaa. Mitä me voimme tehdä tänään mafian viattomien uhrien muistoksi, jotta tilanteemme paranisi ja voisimme auttaa yhteisöämme kasvamaan? kertoo Liberan työntekijä Tatiana Giannone.