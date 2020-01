Itä-Suomen poliisilla yli 400 tehtävää uudenvuodenyönä: "En ole moista lukemaa koskaan aiemmin yhden yön aikana vielä nähnyt"

– On ollut häiriökäyttäytymistä laidasta laitaan: nujakointia, tappeluita, useita laittomia uhkauksia, rattijuopumuksia tietenkin, kadonneita ja itsetuhoisia henkilöitä, Vänninen luettelee

Kiuruvedellä tapon yritys

Normaalista viikonlopusta poikkeavaa on muun muassa se, että alaikäisiin ja nuoriin liittyviä tehtävä on ollut kohtuullisen paljon. Tapauksiin on usein liittynyt usein liittynyt päihteitä tai ilotulitteita.