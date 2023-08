ISW: Ukraina mahdollisesti onnistunut hyökkäämään Dnipro-joen yli – sotabloggaajien mukaan joukot hyödynsivät "taktista yllätystä"

Yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan näyttää siltä, että ukrainalaisjoukot ovat suorittaneet tiistaina rajoitetun hyökkäyksen Dnipro-joen yli ja onnistuneet nousemaan Hersonin alueen vasemmanpuoleiselle itärannalle, Kozachi Laherin alueelle.