Venäläislähteissä heräsi huoli Ukrainan kyvyistä: Ovatko Kurskin tapahtumat harhautusta?

Ukrainan ilmavoimat kertoo ampuneensa alas kaksi Venäjän viime yönä laukaisemaa Kh-59-risteilyohjusta.

Ilmavoimat kertoo lisäksi ampuneensa alas 79 Venäjän lennokkia. Ilmavoimat mainitsee myös 49 taistelulennokkia esittävää ”jäljitelmälennokkia”, jotka eivät päässeet kohteisiinsa.

Ilmavoimien mukaan Venäjän hyökkäys vahingoitti yritysrakennuksia sekä yksityisasuntoja viidellä Ukrainan alueella. Hyökkäyksestä ei aiheutunut kuitenkaan uhreja. Aiheesta uutisoi uutistoimisto Reuters.

Venäjä: Kurahoven kaupunki otettu haltuun

Venäjän puolustusministeriön mukaan Venäjän joukot ovat ottaneet haltuunsa Ukrainan Donetskin alueella sijaitsevan Kurahoven kaupungin.

Ministeriön mukaan Kurahoven saaminen hallintaan ”on vaikeuttanut merkittävästi Ukrainan joukkojen logistista ja teknistä tukea”.

Kurahove sijaitsee 32 kilometriä etelään Pokrovskista, joka on tärkeä ukrainalainen logistiikkakeskus. Venäjä on edennyt kohti Pokrovskia kuukausien ajan.

Venäjän puolustusministeriön mukaan Kurahoven kaappaus antaisi venäläisjoukoille mahdollisuuden vallata loput Donetskin alueesta nopeasti.

Tekojärven vieressä sijatsevassa Kurahoven teollisuuskaupungissa on voimalaitos.

Ukrainan joukot eivät vahvistaneet Venäjän puolustusministeriön väitettä.

ISW: Ukrainalla taktista etenemistä Kurskin alueella

Samaan aikaan Ukrainan kerrotaan jatkaneen hyökkäysoperaatiotaan ja saavuttaneen taktista etenemistä Kurskissa. ISW-organisaatio (Institute for the Study of War) kertoo Ukrainan joukkojen jatkaneen hyökkäystä ainakin kolmella alueella Kurskin alueella.

ISW:n mukaan venäläislähteet ovat huolestuneita siitä, miten Venäjän armeija kykenee reagoimaan, kun Ukraina yhdistää maaoperaatioissaan elektronista sodankäyntiä ja pitkän kantaman iskukykyä.

Venäläisten sotabloggaajien kerrotaan olevan lisäksi huolestuneita siitä, että Ukrainan uudet ponnistelut Kurskin alueella saattavatkin olla varsinaista päähyökkäystä edeltäviä harhautusyrityksiä.