Kolme miinanraivaajaa kuoli jouluaattona

Ukrainan valtiollisen pelastuspalvelun johtajan mukaan noin kolmekymmentä prosenttia Ukrainan alueista on miinoitettu. Maan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aiemmin sanonut, että Venäjä on tarkoituksellisesti miinoittanut kaikki Hersonin alueen merkittävät paikat.Ukraina valtasi Venäjältä takaisin Hersonin alueen Dneprjoen länsipuoleisen osan marraskuun alussa.

ISW: Putin suunnittelee oligarkkien omaisuuden kansallistamista

Venäjän hyökkäyksen eteneminen kohti Ukrainan Bahmutin kaupunkia on todennäköisesti hidastunut, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War. Ajatushautomo arvioi, että Venäjän joukot eivät mahdollisesti kykene pitämään yllä heikosti edenneitä hyökkäystoimiaan Bahmutin seudulla.