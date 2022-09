ISW: Myös etelässä merkkejä Ukrainan merkittävästä etenemisestä – ukrainalaisten mukaan venäläiset haluavat jopa antautua

Vaikka päähuomio Ukrainan sodassa on siirtynyt Harkovan alueelle Ukrainan menestyksekkään vastahyökkäyksen vuoksi, myös maan eteläosissa käynnissä olevassa vastahyökkäyksessä on merkittäviä etenemisen merkkejä, huomauttaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).