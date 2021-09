Istuntokautensa aloittava eduskunta pitää koronarajoituksensa voimassa syyskuun ajan – kolme uutta kansanedustajaa aloittaa työnsä

Eduskunnan omien koronarajoitusten myötä suuressa salissa on voinut olla koolla ainoastaan 74 kansanedustajaa. Tämän lisäksi etätyökäytännöt ovat olleet laajasti käytössä jä käsiteltävien asioiden määrää on koronan takia rajoitettu.

– Epävirallisesti on linjattu, että syksy mentäisiin rajoituksilla. Tavoite on, että 4. lokakuuta alkavalla viikolla voisimme esimerkiksi luopua täysistunnossa rajoituksista. Vahva tarkoitus on, ettei enää ole rajoituksia asialistan suhteen. Pyrkimys on päästä heti normaaliin, puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) kertoo.