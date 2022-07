Konkariedustajilla ennennäkemätön kausi nyt takana – nämä kolme suurta teemaa tulevat hallitsemaan eduskunnan syksyä

Ukrainan sota, turvallisuuskysymykset ja korona ovat varjostaneet Suomen politiikkaa. Eduskunta on jäämässä kesätauolle ja takana on poikkeuksellinen istuntokausi monella tapaa. Suomen turvallisuuspoliittinen asema muuttui merkittävästi. Suomi on myös kovaa vauhtia matkalla Nato-maaksi, mikäli jäsenyyden ratifioinnit sujuvat ongelmitta, etenkin Turkissa. Koronapandemia alkoi kaksi ja puoli vuotta sitten, eikä pandemia ole vieläkään täysin selätetty.