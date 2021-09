Eduskuntaan uusia kansanedustajia – tämä kolmikko aloittaa Arkadianmäellä

Kolme uutta nimeä on nousemassa eduskuntaan kansanedustajan varasijalta varsinaisten kansanedustajien siirtyessä luottamustoimiin Helsingissä ja Tampereella. He ovat kokoomuksen Atte Kaleva, vasemmistoliiton Suldaan Said Ahmeh ja kokoomuksen Jari Kinnunen.