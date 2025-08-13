Israelin urheilijalta kohahduttava ele kameralle Tampereella – video levisi maailmalla

Viime viikonloppuna Tampereella kisatut alle 20-vuotiaiden yleisurheilun EM-kisat tarjosivat kohahduttavan tilanteen, kun israelilaisurheilija Ido Peretz näytti tekevän juoksijoiden esittelyssä kurkunleikkausliiikkeen kameralle.
Tilanne sattui miesten 4x100 metrin viestifinaalin esittelyssä. Ensimmäisen osuuden juossut Peretz näytti tekevän viestikapulalla kurkunleikkausliikkeen. Israel sijoittui lopulta kisassa viidenneksi, mutta oli maaliin tulleista viimeinen, sillä kaksi maata keskeytti ja yksi hylättiin.
Peretzin teko on levinnyt laajasti sosiaalisessa mediassa ja se on saanut tyrmäävän vastaanoton. Yhteensä miljoonat ihmiset ovat nähneet videon. Monet ovat tulkinneet sen viittaavan Gazan sotaan.
Ihmisoikeusjärjestö Amnesty ja Israelin toimintaa tarkemmin tarkastellut YK:n erityiskomitea ovat todenneet Israelin suorittavan kansanmurhaa Gazassa.
Katso video Ido Peretzin eleestä alta. Jos se ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.