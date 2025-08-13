Venäläinen seiväshyppääjä Polina, 26, ärähti yleisurheilupomolle: "Etsii tekosyitä pitääkseen meidät ulkona"

Venäläinen seiväshyppääjä Polina Knoroz kertoi Championatin haastattelussa oman näkemyksensä kansainvälisen yleisurheiluliiton WA:n puheenjohtajan Sebastian Coen suhtautumista venäläiseen yleisurheilijoihin. Coe on toiminut WA:n puheenjohtajana vuodesta 2015 lähtien.

Venäjä on ollut suljettuna kansainvälisestä yleisurheilusta ensin systemaattisen dopingin käytön ja sitten Ukrainassa aloitetun hyökkäyssodan takia. Samalla venäläisiä on suljettu myös monista muista urheilulajeista ulos. Knoroz uskoo, että yleisurheilu tulee olemaan viimeinen laji, johon venäläiset saa palata.

– Tietysti se on hyvin järkyttävää, hyvin turhauttavaa, koska emme ole yhtään huonompia. Mutta, niin kauan kuin Sebastian Coe istuu siellä, emme voi luottaa mihinkään. Onko hänellä henkilökohtaisia kaunoja venäläisten yleisurheilijoiden kanssa? Knoroz ihmetteli.

– Ovatko yleisurheilijoiden puheet Venäjän dopingista pelkkiä tekosyitä? Minusta se on kaunis tekosyy. Hän ei vain pidä venäläisistä, siinä kaikki! Hän etsii tekosyitä joka puolelta pitääkseen meidät ulkona. Doping on yksi niistä, Knoroz totesi.

Knoroz voitti viime viikonloppuna Venäjän mestaruuden ennätystuloksellaan 4,86.