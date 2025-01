Hamas vapauttaa neljä panttivankia viikonloppuna

Ensimmäisessä vankienvaihdossa aselevon jälkeen sunnuntaina Hamas vapautti kolme naispanttivankia ja Israel 90 palestiinalaisvankia.

Äärijärjestö Hamas vapauttaa neljä naispanttivankia seuraavassa Israelin ja Hamasin välisessä vankienvaihdossa lauantaina, kertoo Hamasin edustaja Taher al-Nunu. Nelikko vaihdetaan palestiinalaisvankeihin.

Osapuolten välisessä sopimuksessa aselevon ensimmäisen vaiheen on määrä kestää 42 päivää. Niiden aikana Hamasin on tarkoitus vapauttaa 33 israelilaista panttivankia. Vastineena Israelin on määrä vapauttaa yhteensä noin 1 900 palestiinalaista vankia.

Aselevon solmimisen jälkeen Gazaan pääsi myös satoja avustusrekkoja. Niistä puolet suuntasi Gazan pohjoisosaan, joka on kärsinyt pahiten Israelin massiivisista iskuista konfliktin aikana.

Aselevon toisen ja kolmannen vaiheen yksityiskohdat on määrä valmistella ensimmäisen vaiheen aikana.

Gazan sota ehti kestää pitkälle toista vuotta ennen kuin aselepo viimein saatiin aikaiseksi.