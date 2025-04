Israelin asevoimat myöntää tappaneensa YK:n työntekijän Gazassa

Maaliskuussa tapahtuneen tulituksen jälkeen Israelin asevoimat kiisti toimineensa alueella.

Israelin tankkituli tappoi YK:n työntekijän Gazassa maaliskuussa, myönsi maan asevoimat torstaina tutkinnan alustaviin tuloksiin nojaten.

– Rakennusta tulitettiin vihollisen arvioidun läsnäolon vuoksi, eivätkä joukot tunnistaneet sitä YK:n tilaksi, lausunnossa sanottiin.

YK:n projektitoimisto UNOPS kertoi 19. päivä maaliskuuta, että yksi sen työntekijä kuoli Gazan keskiosassa Deir el-Balahin kaupungissa tunnistamattoman räjähteen osuttua toimiston rakennukseen. Israelin asevoimat kiisti tuolloin toimineensa alueella.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin tiedottaja Stephane Dujarric oli kertonut jo aiemmin, että israelilaisen panssarivaunun tulitus tappoi yhden YK:n bulgarialaisen työtekijän. Lisäksi tulituksessa haavoittui hänen mukaansa vakavasti kuusi työntekijää.

Tulituksen jälkeen Dujarric tuomitsi iskun ja vaati, että tapahtumat tutkitaan täysin.

– Kaikkien YK:n tilojen sijainnit ovat tiedossa konfliktin osapuolilla, maaliskuisessa lausunnossa todettiin.

Bulgarian ulkoministeri Georg Georgievin mukaan Israel oli pyytänyt tapahtumia anteeksi. Lausunnossaan Georgiev vaati, ettei vastaavaa tragediaa tapahtuisi uudestaan ja painotti humanitaaristen työntekijöiden suojelemisen olevan ensiarvoisen tärkeää.

15 avustustyöntekijää tapettiin maaliskuussa

Sunnuntaina Israelin asevoimat myönsi tehneensä virheitä viime kuussa sen sotilaiden tapettua avustustyöntekijöitä Gazassa. Maaliskuun lopulla 15 avustustyöntekijää kuoli, kun Israelin joukot tulittivat ambulansseja Gazan kaistan eteläosassa.

Israelin asevoimien mukaan se epäonnistui tapauksesta raportoinnissa, minkä lisäksi asian tutkinnassa tehtiin useita virheitä.

– Tutkinnassa tunnistettiin useita ammatillisia virheitä, määräysten rikkomuksia ja epäonnistuminen tapauksesta raportoimisessa, sanottiin selvityksen yhteenvedossa.

Israelin mukaan yksi asevoimien palveluksessa ollut on erotettu asian takia. Asevoimien mukaan erotettu oli lääkintämies.

Israelin mukaan kyseessä ei kuitenkaan ollut summittainen ampuminen, vaan sen mukaan kuolleiden joukossa oli kuusi "terroristia". Selvityksen mukaan tutkinnassa ei löytynyt todisteita tukemaan väitteitä tarkoituksellisesta avustustyöntekijöiden teloittamisesta.

Asevoimat kertoi kannastaan itse tekemänsä selvityksen perusteella. Selvitystä johtanut kenraalimajuri Yoav Har-Even painotti, että kyse ei ollut jokapäiväisestä virheestä.

Palestiinalainen avustusjärjestö Punainen Puolikuu katsoi, että Israelin asevoimien tekemä selvitys avustustyöntekijöiden tappamisesta on täynnä valheita.

– Raportti on täynnä valheita. Se on puutteellinen ja kelpaamaton, sillä se hyväksyy tappamiset ja siirtää vastuun henkilökohtaiseksi virheeksi taistelukentällä. Totuus on hyvin erilainen, sanoo järjestön tiedottaja Nebal Farsakh.

