Israel ilmoitti aloittavansa iskut Libanoniin

Israelin asevoimat on ilmoittanut varhain sunnuntaiaamuna aloittavansa iskut Libanoniin. Se sanoo ehkäisevänsä iskuilla laajamittaista hyökkäystä, jota äärijärjestö Hizbollah Israelin mukaan valmistelee.



Israel on kehottanut arabiankielisessä varoituksessa ihmisiä Libanonin eteläosissa poistumaan kodeistaan, jos he asuvat Hizbollah-kohteiden läheisyydessä.



Libanonissa toimiva Hizbollah ja Israel aloittivat maiden raja-alueella lähes päivittäisen tulituksen lokakuun alkupuolella sen jälkeen, kun Hamas hyökkäsi Israeliin ja Israel aloitti laajamittaiset iskunsa Gazaan.



Israel surmasi Hizbollahin korkea-arvoisen johtajan Libanonissa heinäkuussa.