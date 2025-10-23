Israel iski Libanoniin.
Israel on tehnyt sarjan iskuja Libanonin itäosiin vuoristoseudulle, kertoi Libanonin valtiollinen uutistoimisto. Israelin asevoimien mukaan iskut tehtiin äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin.
Israelin mukaan kohteena oli muun muassa Hizbollahin taistelijoiden koulutusleiri. Israel on toistuvasti pommittanut Libanonia viime vuoden marraskuussa solmitusta aselevosta huolimatta. Aseleposopimus päätti kaksi kuukautta kestäneen avoimen sodan rajaseudulla.
Yhdysvaltain painostama Libanonin hallitus on edennyt yrityksessään riisua Hizbollah aseista, mutta järjestö liittolaisineen vastustaa tätä suunnitelmaa.