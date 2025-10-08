Rauhanneuvottelijat vääntävät parhaillaan Israelin ja Hamasin välistä sopimusta, joka allekirjoitettaisiin torstaina. Osana sopimusta alkaisi tulitauko.
Sopimuksen mukaan elossa olevat panttivangit vapautettaisiin välittömästi vastineeksi Gazan tulitauosta, kertoo The Times of Israel -lehti.
Tulitauon voimaantulon jälkeen Hamas voisi kerätä surmattujen panttivankien ruumiit ja palauttaa ne Israeliin, lehden lähteet kertovat.
Gazassa on tällä hetkellä 48 panttivankia, joista ainakin 20 uskotaan olevan elossa.
Neuvottelijoiden torstaille suunnittelema sopimus koskee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suunnitelman niin sanottua ensimmäistä vaihetta sodan lopettamiseksi.
The Jerusalem Post -lehden mukaan sopu on lähellä. Lehden lähteiden mukaan "seuraavat tunnit ovat kriittisiä".
Egyptissä neuvotellaan Trumpin hallinnon laatimasta 20-kohtaisesta rauhansuunnitelmasta. Trump on kehottanut neuvottelujen alla osapuolia ripeyteen.