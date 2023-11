Israel väittää videon osoittavan, että Hamas kuljetti panttivankeja sairaalaan terrori-iskun päivänä

Kaksiosaisella videolla näkyy ensin joukko miehiä marssittamassa yhtä henkilöä sairaalaan, sairaalahenkilökunnan ollessa yllättyneitä. Toisella videolla näkyy haavoittunut mies paareilla. Häntä lähellä olevalla miehellä on käsissään rynnäkkökivääri.

Video on Israelin mielestä lisätodiste siitä, että Hamas käy terroristista sotaa myös sairaaloista käsin.

Israel on aiemmin väittänyt, että al-Shifa-sairaalan alle on rakennettu äärijärjestö Hamasin komentokeskus.

Israel on saanut osakseen rajua kritiikkiä sen hyökättyä Gazan suurimpaan sairaalaan, al-Shifaan. Potilaiden käskettiin poistua sairaalasta, ja Maailman terveysjärjestö WHO on kutsunut sairaalaa tilanteen seurauksena "kuoleman alueeksi".