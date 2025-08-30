Huthien pääministeri kuoli Israelin iskussa

Jemenin huthien pääministeri ja useita muita ministereitä kuoli Israelin ilmaiskussa aiemmin tällä viikolla, sanovat huthit lausunnossaan.
Israelin armeija iski huthien hallussa olevaan Jemenin pääkaupunkiin Sanaahan torstaina. Armeija sanoi tuolloin iskeneensä huthien sotilaskohteeseen.
Israel iski Sanaahan myös maanantaina, jolloin iskuissa kuoli huthiviranomaisten mukaan ainakin kymmenen ihmistä.
Iranin tukemat huthit sanovat tukevansa palestiinalaisia ja ovat toistuvasti ampuneet ohjuksia ja lähettäneet lennokkeja Israeliin Gazan sodan aikana.