Huthien pääministeri kuoli Israelin iskussa

AOP Huthi Al-Rahawi 30.8.2025
Kuvassa mies katselee televisiosta, kun huthien pääministeri Ahmed Al-Rahawin kuolemasta kerrotaan.
Julkaistu 39 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Jemenin huthien pääministeri ja useita muita ministereitä kuoli Israelin ilmaiskussa aiemmin tällä viikolla, sanovat huthit lausunnossaan.

Israelin armeija iski huthien hallussa olevaan Jemenin pääkaupunkiin Sanaahan torstaina. Armeija sanoi tuolloin iskeneensä huthien sotilaskohteeseen.

Israel iski Sanaahan myös maanantaina, jolloin iskuissa kuoli huthiviranomaisten mukaan ainakin kymmenen ihmistä.

Iranin tukemat huthit sanovat tukevansa palestiinalaisia ja ovat toistuvasti ampuneet ohjuksia ja lähettäneet lennokkeja Israeliin Gazan sodan aikana.
 

Lisää aiheesta:

Yhdysvaltain armeija kertoo tehneensä ilmaiskuja JemenissäGazan pelastusviranomaiset: Israelin ilmaisku tappoi 7 lasta yhdestä perheestäIsrael iski huthikapinallisia vastaan Jemenissä Jemenin huthit sanovat tehneensä lennokki-iskun IsraeliinIsrael: Jemenistä ammuttu ohjus pudonnut maan keskiosaanIsraelin armeija kertoo iskeneensä Jemeniin
IsraelHuthikapinallisetUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Israel