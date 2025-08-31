Israelin asevoimat vahvistaa: Jemenin huthien pääministeri surmattu

Huthit ovat sanoneet kostavansa pääministeri al-Rahawin kuoleman.

Israelin asevoimat on vahvistanut surmanneensa Jemenin huthien pääministerin. Israel kertoi asiasta lauantaina sen jälkeen, kun huthit olivat ehtineet tiedottaa pääministerin kuolemasta.

Torstaina Israel oli jo sanonut iskeneensä huthien sotilaskohteeseen. Lähteettömiä jemeniläisten tiedotusvälineiden raportteja Ahmed al-Rahawin kuolemasta ei kuitenkaan vielä tuolloin vahvistettu.

Lauantaina Israelin asevoimat kuitenkin sanoi, että Israel teki Jemenin pääkaupungin Sanaan alueella sijaitsevaan kohteeseen iskun, jossa kuoli useita korkea-arvoisia hutheja. Kuolonuhrien joukossa oli asevoimien mukaan myös pääministeri al-Rahawi.

Lue myös: Huthien pääministeri kuoli Israelin iskussa

Iranin tukemat Huthit olivat kertoneet aiemmin lauantaina, että pääministeri ja useita muita ministereitä oli kuollut Israelin ilmaiskussa aiemmin tällä viikolla. Huthit sanoivat kostavansa al-Rahawin kuoleman.

Huthit ilmoittivat erikseen, että varapääministeri Mohammed Ahmed Miftah nimitettiin väliaikaiseksi pääministeriksi al-Rahawin kuoleman jälkeen.

"Israelin painopiste siirtymässä"

Huthit sanovat tukevansa palestiinalaisia ja ovat toistuvasti ampuneet ohjuksia ja lähettäneet lennokkeja Israeliin sen jälkeen, kun Israel aloitti hyökkäyksensä Gazassa vuoden 2023 lokakuussa. Huthit ovat iskeneet myös Punaisenmeren laivaliikennettä kohtaan. Israel on tehnyt lukuisia vastaiskuja Jemeniin.

Yhdysvalloissa toimivan Jemen-analyytikon Mohammed al-Bashan mukaan israelilaiset olivat aiemmin kohdistaneet iskujaan infrastruktuuriin, kuten satamiin ja voimalaitoksiin.

– Iskut osoittavat Israelin operatiivisen painopisteen siirtymistä pois liikenne- ja energiainfrastruktuurista kohti arvohenkilöstöön kohdennettuja salamurhia, al-Basha kertoi uutistoimisto AFP:lle.