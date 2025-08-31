Israel tehnyt iskun Libanonissa

YK:n rauhanturvaoperaatio Etelä-Libanonissa sai aiemmin tällä viikolla vuoden jatkoajan.

Israelin armeija sanoo tehneensä tänään aamulla iskuja äärijärjestö Hizbollahin asemiin Libanonin eteläosassa. Israelin armeijan mukaan sen iskut kohdistuivat sotilasinfrastruktuuriin.

Israelin mukaan sen iskukohteen olemassaolo ja toiminta rikkovat Israelin ja Libanonin viime syksynä solmimaa aseleposopimusta.

Vajaat kaksi vuotta sitten alkaneen Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisen sodan sytyttyä Gazassa myös Hizbollah ja Israel alkoivat tulittaa toisiaan. Hizbollahin ja Israelin iskut kiihtyivät viime syksynä kaksi kuukautta kestäneeksi sodaksi, joka päättyi lopulta aselepoon. Ennen aselepoa Israel surmasi muun muassa Iranin tukeman Hizbollahin korkeaa johtoa.

Osana aseleposopimusta Libanonin armeija on tuonut joukkojaan Etelä-Libanoniin ja purkanut Hizbollahin asemia alueella olevien YK:n rauhanturvaajien tuella. Israel on siitä huolimatta jatkanut iskujaan Hizbollahin kohteisiin Libanonissa ja vannonut jatkavansa niitä, kunnes Hizbollah on riisuttu aseista.

Yhdysvaltojen painostuksen alla Libanonin hallitus on määrännyt maan armeijan suunnittelemaan Hizbollahin aseistariisunnan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Hizbollah on vannonut vastustavansa aseistariisuntaa.

Etelä-Libanonissa on ollut vuodesta 1978 lähtien YK:n rauhanturvaoperaatio Unifil, jolle myönnettiin aiemmin tällä viikolla vuoden jatkoaika. Päätöksen mukaan rauhanturvaajien on määrä lähteä alueelta vuonna 2027.

Operaatiossa on palvellut myös useita tuhansia suomalaisia vuosikymmenien aikana, ja parhaillaan siinä palvelee noin 200 suomalaista rauhanturvaajaa.