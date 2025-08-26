Yhdysvallat aikoo hyväksyä Libanonin rauhanturvaoperaation Unifilin jatkon vielä vuodella

Vielä kesällä israelilaismediat uutisoivat, että Yhdysvallat ja Israel olisivat sopineet operaation lakkauttamisesta.
Yhdysvallat aikoo hyväksyä Libanonin YK-rauhanturvaoperaation Unifilin jatkamisen vielä vuodella, kertoi Yhdysvaltain Syyrian-edustaja Tom Barrack tiistaina.
Barrack huomautti, että operaation jatkaminen maksaa miljardi dollaria vuodessa.
Yhdysvaltojen kanta on muuttunut, sillä aiemmin kesällä israelilaismediat uutisoivat, että Yhdysvallat ja Israel olisivat sopineet operaation lakkauttamisesta.
YK:n turvallisuusneuvoston on määrä äänestää Unifilin jatkosta loppuviikosta, kertoivat diplomaattilähteet maanantaina. Asiasta oli tarkoitus äänestää maanantaina, mutta äänestystä siirrettiin neuvottelujen vuoksi.
Uutistoimisto AFP:n näkemässä uudessa päätöslauselmaehdotuksessa todetaan YK:n toimivan niin, että Unifil-joukot vedetään pois Libanonista, minkä jälkeen Etelä-Libanonin turvallisuus jäisi kokonaan Libanonin hallituksen vastuulle.
Myös Suomi on ollut vuosikymmenten ajan mukana operaatiossa, joka alkoi jo vuonna 1978. Parhaillaan Suomi osallistuu Unifil-operaatioon noin 200 rauhanturvaajalla.
Libanonin ja Israelin hallitusten kanssa koordinoineen Unifil-operaation keskeisimmät tehtävät ovat sinisen linjan eli YK:n määrittämän vetäytymislinjan valvominen, Libanonin asevoimien tukeminen sekä Libanonin siviiliväestön avustaminen. Lisäksi mandaattiin sisältyy muun muassa avustaminen humanitaarisen avun toimittamisessa.
Hizbollah halutaan riisua aseista
Yhdysvallat on painostanut Libanonia riisumaan maassa toimivan äärijärjestö Hizbollahin aseista. Libanonin hallinto on ottanut tavoitteekseen Hizbollahin aseistariisumisen. Tarkoitus on ottaa aseet Libanonin armeijan käyttöön.
Tiistaina Yhdysvaltain erityislähettiläs Morgan Ortagus totesi tyytyväisyyttä Libanonin päätöksestä, mutta kehotti samalla maan hallintoa siirtymään puheista toimiin.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi maanantaina Israelin olevan valmis vetämään joukkojaan vaiheittain Libanonista, jos Hizbollah saadaan riisuttua aseista.