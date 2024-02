Gazan terveysministeriö: Taistelut Gazan eteläosassa jatkuvat – kymmenittäin siviilejä kuollut

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu vakuutti jo keskiviikkona, että Israel aikoo hyökätä myös maajoukoilla Egyptin rajan tuntumassa sijaitsevaan Rafahiin sen jälkeen, kun kaupunkiin paenneille sadoille tuhansille siviileille on tarjottu mahdollisuus poistua kaupungista.

– Me jouduimme lähtemään Gazan kaupungista etelään. Sitten meidän käskettiin mennä Rafahiin ja me menimme Rafahiin. Emme me voi koko ajan vain tulla ja mennä. Meille ei ole jäljellä mitään turvallista paikkaa, valitti Rafahiin paennut Ahlam Abu Assi.