Israel on rokottanut jo liki 10 prosenttia väestöstään – koko muu maailma on reilusti jäljessä, miksi?

Israelin väkiluku on 9,3 miljoonaa. Viikon loppuun mennessä joka toinen riskiryhmiin kuuluvista on näillä näkymin saanut rokotteen.

Suomessa 0,03 kansalaista on rokotettu

Hopeasijalla Bahrain ja pronssilla Britannia

Toisella sijalla on Bahrain, jonka väestöstä 3,8 prosenttia on rokotettu. Pronssilla on Britannia, joka on rokottanut 1,4 prosenttia väestöstään. Kaikki muut valtiot ovat rokottaneet alle prosentin asukkaistaan.