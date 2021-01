Suomalainen Riitta Hawi oli yksi ensimmäisistä, joka sai koronarokotteen Israelissa: "Suomeen verrattuna tämähän oli loistavaa hoitoa"

Kun moni muu maa sekä Euroopassa että globaalisti on saanut kritiikkiä koronarokotusten tahmeasta etenemisestä, Israel on noussut koronarokotusten esimerkkitapaukseksi. 9,3 miljoonan asukkaan maassa jo noin 1,5 miljoonaa ihmistä on saanut rokotteen koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia vastaan. Osuus on noin 16 prosenttia väestöstä.