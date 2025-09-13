Gazassa yli neljännesmiljoona ihmistä on lähtenyt Gazan kaupungista alueen muihin osiin viime viikkojen aikana, kertoo Israelin armeijan edustaja sosiaalisessa mediassa.

Israelin armeija on jatkuvasti kiihdyttänyt hyökkäystään Gazan kaupunkiin ja tuhonnut muun muassa kerrostaloja, joita äärijärjestö Hamasin taistelijat käyttävät sen mukaan tuliaseminaan.

Lue myös: Hamasin mukaan sen pääneuvottelija selvisi Israelin iskusta Qatariin

Israelin puolustusministeri on uhannut Hamasia tuholla, jos se ei suostu aseriisuntaan ja vapauta panttivankeja.