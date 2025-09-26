Israelin armeija kertoo tehneensä päivän aikana iskuja yli 140 kohteeseen.

Gazassa ainakin 50 ihmistä on saanut surmansa Israelin armeijan sotilastoimissa, kertovat äärijärjestö Hamasin alaiset siviilipuolustusviranomaiset. Uhreista pitkälti yli puolet kuoli Gazan kaupungissa.

Israelin armeija kertoi tehneensä päivän aikana iskuja yli 140 kohteeseen. Armeijan mukaan kohteina olivat Hamasin tunneliverkostot ja sotilaallinen infrastruktuuri.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi puheessaan YK:n yleiskokouksessa Israelin jatkavan hyökkäystä "kunnes työ on saatu loppuun" ja Hamas tuhottu.

– Vapauttakaa panttivangit nyt. Jos vapautatte, elätte. Jos ette, Israel saa teidät kiinni, Netanjahu sanoi.

Lähes kaksi vuotta kestäneen Gazan sodan aikana Israelin sotilastoimissa Gazassa on alueen terveysministeriön mukaan kuollut yli 65 500 ihmistä. YK pitää lukuja verrattain luotettavina.

Israel hyökkäsi Gazaan sen jälkeen kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat hyökänneet Israeliin tappaen pitkälti yli 1 200 ihmistä, valtaosin siviilejä.