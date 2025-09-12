Palestiinalainen äärijärjestö Hamas ilmoitti tänään, että sen Gazan aseleponeuvottelujen pääneuvottelija selvisi Israelin iskusta Qatariin.
Hamasin mukaan Khalil al-Hayya jäi eloon ilmaiskuista, jotka kohdistuivat Hamasin tukikohtaan Dohassa aiemmin tällä viikolla.
Hamas ilmoitti lausunnossaan, että eilen al-Hayya osallistui iskussa kuolleiden hautajaisiin. Henkensä menetti viisi Hamasin jäsentä ja qatarilainen vartija. Yksi kuolleista oli al-Hayyan poika.
Hamas ei toimittanut julkisuuteen valokuvaa al-Hayyasta torstain hautajaisista.
Hamasin mukaan Khalil al-Hayyan (kuvassa) poika oli yksi iskussa kuolleista./All Over Press