Israel moukaroi Irania, mutta näyttikö Trump vihreää valoa?

Israel on aloittanut laajan ilmahyökkäysten sarjan Iraniin. Yhdysvalloissa hallinnolta on tullut ristiriitaisia viestejä asiasta.

Israel iski perjantain vastaisena yönä erityisesti Iranin ydinlaitoksiin, joissa Israel syyttää Iranin kehittävän ydinaseita.



Israel surmasi ohjuksilla ja drooneilla myös ydintutkimukseen erikoistuneita tutkijoita ja korkeita sotilasjohtajia.

Iran sanoo kostavansa iskut.

Tiesikö Trump vai ei?

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoi Seitsemän uutisissa Yhdysvaltain reaktioista tilanteeseen.

Yhdysvallat ei ole aiemmin tukenut Israelin iskuja Iraniin. Kuinka perillä presidentti Donald Trump oli Israelin aikeista?

– Presidentti Trump sanoi eilen, että isku saattaa tapahtua, mutta se ei tapahdu välttämättä aivan heti. Mutta muutama tunti sen jälkeen Israel aloitti hyökkäykset.

– Trump on vakuutellut medialle tänään, että hän tiesi iskusta ja että lisää saattaa olla tulossa. Kysymysmerkki on, näyttikö Trump Israelin vihreää valoa pääministeri Benjamin Netanjahun iskuille vai lähtikö Israel toimin tietäen, että Yhdysvallat kuitenkin lopulta tukee tai suojelee Israelia.

– Se, mikä lisää ristiriitaista viestiä Trumpin hallinnolta, on että Valkoisesta talosta on toisaalta kerrottu siitä, kuinka jänniteisiä keskusteluja Trumpilla ja Netanjahulla on tällä viikolla ollut. Mielenkiintoista on sekin, että ensimmäinen viesti Trumpin hallinnolta tuli ulkoministeri Marco Rubiolta, joka korosti voimakkaasti, että Yhdysvalloilla ei ole mitään tekemistä näiden iskujen kanssa. Hän myös varoitti Irania kostamasta amerikkalaisille.

Trumpin piti olla neuvottelujen mestari maailman kriisien sovittelussa, mutta voiko sovintoa Yhdysvaltain ja Iranin välillä enää syntyä?

– Tällä hetkellä sovinto näyttää hyvin epätodennäköiseltä. Toki se riippuu paljo siitä, millaiseen kostoiskuun Iran pystyy.

– Trumpin uskottavuuden ja neuvottelutaitojen kannalta tämä oli suuri isku. Trumphan kampanjoi toiselle kaudelle voimakkaasti vakuuttamalla amerikkalaisille, että hänen johdollaan Yhdysvallat ei joudu konflikteihin vaan päinvastoin, hän ratkaisee niin Ukrainan kuin Iraninkin konfliktin.

– Mutta kuten nyt nähdään, tilanne on kärjistynyt, ja jos Iran onnistuu jossain vaiheessa kostamamaan niin että amerikkalaisjoukotkin kärsivät, kyllä Yhdysvallat hyvin syvälle tähän kriisiin joutuu.

– Se tiedetään, että Yhdysvaltojen sotalaivat on jo siirretty lähemmäs Israelia tulevaa vastaiskua odotellen.

Lue myös: