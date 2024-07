Israel iski kouluun Gazassa, ainakin 30 kuollut – uusi evakuointikäsky annettu

Ainakin 30 kuoli, kun Israel iski koulurakennuksen Deir al-Balahissa Gazan keskiosassa lauantaina. Kuolleiden lisäksi ainakin 100 on loukkaantunut ja suurimman osan loukkaantuneen vammat ovat vakavia, kertoo Haaretz-lehti.

Israel antanut uuden evakuointikäskyn

Israelin armeija on antanut tänään lauantaina uuden evakuointikäskyn Khan Yunisin kaupungin asukkaille eteläisessä Gazassa.

Armeija on käskenyt osaa asukkaista siirtymään väliaikaisesti Al-Mawasiin Gazan kaistan etelärannikolle.

Israel on varoittanut toteuttavansa uusia operaatioita Khan Yunisin kaupungin alueella. Israelin armeijan mukaan sen tavoitteena on lopettaa alueelta tulevat raketti-iskut, jotka on kohdistettu Israeliin.