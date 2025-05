Kaaos Gazan ruoka-avussa: Useita kuollut

Israelissa mielenosoittajat tunkeutuivat pääministeri Benjamin Netanjahun toimistoon.

Gazan keskiosassa sijaitsevassa Deir al-Balahissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut, kun väkijoukot tunkeutuivat YK:n alaisen Maailman ruokaohjelma WFP:n varastoon etsimään ruokaa.

Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa toimiva järjestö kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä.

Järjestön mukaan tarve humanitaariselle avulle Gazassa on karannut käsistä Israelin lähes kolme kuukautta kestäneen saarron aikana.

Ruoka-apua on järjestön mukaan lisättävä alueelle välittömästi.

Järjestö on varoittanut siitä, että nälkä ja epätoivo sekä ahdistus ruoka-avun ehtymisestä lisäävät epävarmuutta alueella. Järjestön mukaan kaksi miljoonaa ihmistä kohtaa äärimmäistä nälänhätää Gazassa, jos välittömiin toimiin ei ryhdytä.

– Tarvitsemme Israelin viranomaisilta tukea saadaksemme Gazaan paljon suurempia määriä ruoka-apua nopeammin, johdonmukaisemmin ja turvallisempia reittejä pitkin, kuten aselevon aikana tehtiin, järjestö sanoi viime viikolla.

Israelin väitetään avanneen tulen

Aiemmin tällä viikolla Israel surmasi Rafahissa eteläisessä Gazassa ainakin kymmenen ihmistä, jotka olivat hakemassa ruoka-apua voimakasta kritiikkiä saaneen Gaza Humanitarian Foundationin (GHF) jakelupisteeltä, kertoo qatarilaismedia al-Jazeera.

Al-Jazeeran mukaan Israelin joukot avasivat tulen palestiinalaissiviilejä kohtaan ruoka-avun jakelupisteellä ja haavoittivat yli 60:tä ihmistä.

Israelilaislehdet Haaretz ja Times of Israel ovat uutisoineet kuolleita olleen yksi. Times of Israelin mukaan järjestö on kiistänyt kuolemia tapahtuneen ja Israelin asevoimat on sanonut ampuneensa vain varoituslaukauksia ilmaan.

Israelin ja Yhdysvaltain tukemaa avustusjärjestöä on kritisoitu muun muassa siitä, ettei se pysty toteuttamaan avustusoperaatiota Israelin suunnitelman mukaisesti ja samalla noudattamaan humanitaarisia perusperiaatteita, kuten puolueettomuutta ja riippumattomuutta.

Kritiikkiä ovat esittäneet muun muassa järjestön entinen johtaja Jake Wood sekä YK-järjestöt.

Tuhannet osoittivat mieltään Tel Avivissa

Israelin Tel Avivissa tuhannet ihmiset osoittivat keskiviikkona mieltään israelilaispanttivankien vapauttamisen puolesta.

Hamasin ja muiden palestiinalaisten äärijärjestöjen hyökkäyksestä Israeliin tuli keskiviikkona kuluneeksi 600 päivää.

Hyökkääjät ottivat lokakuussa 2023 noin 250 panttivankia, joista vajaat 60 on yhä Gazassa. Israelin mukaan ainakin 20 panttivankia on yhä elossa.

Haaretzin mukaan kymmenet ihmiset tunkeutuivat maan hallitsevan puolueen Likudin päämajaan ja siellä sijaitsevaan pääministeri Benjamin Netanjahun toimistoon. Lehden mukaan yli 60 ihmistä pidätettiin.

Jerusalem Postin mukaan mielenosoittajat sitoivat itsensä rakennuksen portaisiin.

– Järjestämme väkivallattoman mielenosoituksen portaissa, jotka vievät maata johtavan miehen toimistoon. Miehen, joka johtaa maata kuin panttivankeja ei olisi, ikään kuin aika ei olisi loppumassa, mielenosoittajat sanoivat lehden mukaan.