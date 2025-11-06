Hollantilainen vetoomustuomioistuin hylkäsi torstaina kansalaisjärjestöjen vaatimuksen asevientikiellosta Israeliin.
Kieltoa oli vaatinut kymmenen Palestiinaa tukevaa järjestöä, joiden mukaan Israel on toteuttanut kansanmurhaa Gazassa.
Tuomioistuimen mukaan kansanmurhan mahdollisuus Gazassa on sinänsä uskottava. Oikeuden tehtävä ei ole kuitenkaan määritellä sitä, mihin toimiin Hollannin valtion on ryhdyttävä kansanmurhan estämiseksi, tuomioistuin perusteli.
Tuomioistuin myös huomautti valtion jo ryhtyneen joihinkin toimiin. Hallitus ei esimerkiksi myönnä vientilupia sotilastarvikkeille, jos on olemassa mahdollisuus, että niitä käytetään Gazan alueella.
Hollanti on myös päättänyt pysäyttää F-35-hävittäjien osien viennin Hollannista Israeliin.