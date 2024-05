Israel aikoo jatkaa Gaza-neuvotteluja tällä viikolla, hallintolähde kertoo

Neuvottelut kariutuivat aiemmin Rafahin maaoperaation vuoksi

Neuvottelut Hamasin hallussa olevien israelilaispanttivankien vapauttamiseksi ja tulitauon aikaansaamiseksi Gazaan kariutuivat aiemmin tässä kuussa. Hamas on syyttänyt neuvottelujen epäonnistumisesta Israelin aloittamaa maaoperaatiota Rafahissa Gazan eteläosassa.

Israel vyörytti aiemmin tässä kuussa panssarivaununsa Rafahin alueelle ja otti haltuunsa Rafahin rajanylityspaikan, joka on olennaisen tärkeä avustuskuljetusten kannalta. Israel on myös uhannut laajentaa hyökkäystään Rafahissa. Rafahin kaupungissa on edelleen satojatuhansia palestiinalaisia, jotka ovat paenneet taisteluita muualta Gazasta.