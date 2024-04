Gazan tulitauko pöydällä maanantaina – Hamasin delegaatio matkaa Kairoon

Osapuolet ovat olleet kaukana toisistaan

Toistaiseksi Israel ja Hamas ovat olleet tulitaukoneuvotteluissa kaukana yhteisestä sävelestä. Israel on suostunut vain väliaikaiseen rauhaan vapauttaakseen panttivangit ja salliakseen humanitaarisen avun pääsyn Gazaan. Maan johto on vannonut, että operaatio Gazassa loppuu vasta, kun Hamas on tuhottu.