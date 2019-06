Isis-taistelijoiden perheet haettava kotiin, sanoo YK:n ihmisoikeuskomissaari – "Valtioilla on tärkeä vastuu omista kansalaisistaan"

Syyriassa on YK:n lastenjärjestön Unicefin arvion mukaan noin 29 000 muista maista kotoisin olevaa Isis-taistelijoiden lasta, joista suuri osa on alle 12-vuotiaita. Pelkästään al-Holin leirillä Syyriassa on epäinhimillisissä oloissa 11 000 sotilaiden perheenjäsentä.