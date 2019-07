Punainen Risti: Hakekaa kansalaisenne Syyriasta al-Holin leiriltä – "Tilanne apokalyptinen"

– Ihmisiä pidetään juridisessa välitilassa epävakaissa oloissa --- sata tuhatta ihmistä, jotka ovat viettäneet viime kuukaudet, tai vuodet, pommiuhan alla nälkiintyneinä, haavoittuneita, sairaina, traumatisoituneina. Tilanne on apokalyptinen, sanoo Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) Lähi-idän operaatioiden johtaja Fabrizio Carboni.

Punainen Risti on yksi suurimmista leirillä humanitaarista apua tarjoavista järjestöistä. Sen mukaan al-Holissa ja sitä ympäröivillä leireillä on kaikkiaan 100 000 ihmistä.

Suurin osa leirillä olevista on lapsia

Al-Holissa olevien Isis-vaimojen ja lasten kohtalosta päättäminen on ollut länsimaille äärimmäisen vaikea kysymys. Eimerkiksi Ranska on ilmoittanut kotiuttavansa vain lapsia ja arvioivansa tilanteen tapauskohtaisesti. Britannia taas on evännyt Isisin jäseniltä kansalaisuuden kokonaan.