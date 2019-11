Al-Holin karmeissa oloissa viruvien EU-kansalaisten kotiuttamisella kiire – vangitut aikuiset ja lapset saattavat liittyä ääriliikkeisiin: "Jos sitä ei tehdä inhimillisistä syistä, tehdään se turvallisuuden takia"

Pohjois-Syyrian ja pienessä määrin myös Irakin pidätysleireillä on instituutin keräämien tietojen mukaan ainakin 1 200 EU-kansalaista. Leireille on koottu ihmisiä, joita epäillään yhteyksistä Isisiin tai heidän perheenjäseniään.

Kotiuttamisen hitaus tuo mukanaan riskejä

– On ymmärrettävää, että hallitukset epäröivät kotiuttamista. Mutta samaan aikaan turvallisuuspalvelut varoittavat, että niin kauan kuin nämä ihmiset pysyvät siellä, he ovat kontrollin ulottumattomissa, Coolsaet sanoo STT:lle.

Riskinä on, että ihmiset pakenevat leiriltä ja välttävät näin tekojensa arvioimisen oikeudessa. Pitkiäkin aikoja suljetuissa olosuhteissa eläneistä voi tulla turvallisuusriski, jos he liittyvät ääriliikkeisiin.

Kourallinen maita lennättänyt lapsia kotiin



Kourallinen EU-maita on lennättänyt varsinkin orpolapsia kotiin, osin yhteistyössä. Belgia lennätti tänä vuonna kuusi lasta neuvoteltuaan ensin kurdihallinnon kanssa. Kansainvälisen ECFR-ajatuspajan keräämien tietojen mukaan Ranska on kotiuttanut 17 lasta, Saksa on hyväksynyt neljän lapsen vastaanottamisen ja Britannia on jäänyt harkitsemaan.