ISIS-K uhkaa Afganistanin evakuointeja, sanoi Biden – mutta mikä ISIS-K oikein on? Ryhmä pitää Talebanin oppeja liian lempeinä

Isis-lyhenne on tuttu kaikille ulkomaan uutisia viime vuosina seuraaville. Irakin ja Syyrian islamistista valtiota edustavat joukot ovat kylväneet terroria niin Lähi-idässä mutta myös useissa länsimaiden suurkaupungeissa 2010-luvulta lähtien. Omaksi terrorijärjestökseen Isis irtautui al-Qaidasta vuonna 2014.

K-kirjain ISIS-K:n perässä viittaa sanaan Khorasan. Kyseessä on Isisin Pakistanissa ja Afganistanissa toimiva haara, joka on ottanut tuhoisasti yhteen Yhdysvaltain, Afganistanin ja Pakistanin armeijoita vastaan. Haara on vastuussa lähes sadasta siviileihin sekä 250:een sotilasjoukkoihin kohdistuneesta hyökkäyksestä vuodesta 2017 lähtien.