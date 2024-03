Mediat: Venäjä ja Putin ovat olleet Isis-K:lle pakkomielle – suunnitteilla oli toinenkin isku Moskovaan

Moskovan verisen terrori-iskun tekijäksi ilmoittautunut Isis-K on äärijärjestö Isisin afganistanilainen ja pakistanilainen haara, joka tunnetaan myös nimellä Vilayat Khorasan.

Terrorismiasiantuntija Colin P. Clarke kertoi yhdysvaltalaislehti New York Timesin (NYT) mukaan, että Isis-K on kiinnittänyt kahden viime vuoden aikana pakkomielteisesti huomiotaan Venäjään. Äärijärjestö on kritisoinut propagandassaan usein Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.