Isaac Senen rohkea UMK-show herätti keskustelua somessa – näin artisti itse kommentoi: "No sanotaanko näin…"

– Jotenkin ei ole tullut sellaista droppia, mikä yleensä tulee isojen asioiden jälkeen. Nyt on vain pysynyt hyvä fiilis. Saa nähdä, tuleeko se (droppi) sitten myöhemmin. Todella hyvä fiilis on ja seison kaiken takana, Sene naurahtaa.

Senen UMK-esiintymisestä ja show’sta on keskusteltu ahkerasti sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi videopalvelu TikTok on täyttynyt hämmästelyistä, kuinka esitys oli kuvattu televisioon.

– Olen otettu ja jopa vähän ihmeissäni, miten hyvää palautetta kappaleesta on tullut. Ihmiset oikeasti tykkäsivät esityksestä. Palautetta on tullut ympäri maailmaa ja on naurattanut, kun jopa Brasiliasta asti on tullut viestejä, että sairaan hyvä tuo Kuuma jäbä -biisi. Todella vähän on tullut negatiivista palautetta, että saa oikein selaamalla selata, jos haluaa sellaista löytää.