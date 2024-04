Isä paiski yötkin töitä Esapekka Lapin unelmien eteen – yksi iso haave mureni rahaan: "Ilman niitä emme kävisi tätä keskustelua"

33-vuotias Lappi ajaa jo seitsemättä kauttaan rallin MM-sarjassa. Toistaiseksi Lappi on noussut korkeimmalle korokkeelle kahdesti, minkä lisäksi muita palkintokorokesijoituksia on kertynyt 12.

– Ilman sitä tukea ja myöhemmin niitä rahoja, niin eihän me tässä käytäisi tätä keskustelua. Se on ollut ihan älyttömän arvokas juttu. Se minun karting oli varmasti sellainen harrastus minulle, isälle ja äidille. Ja varmasti isän sellainen pakopaikka tavallaan töistä sitten.

– Mulla ei ole ikinä ollut sellainen olo, että haluaisin muuttaa täältä pois. Täällä on rauhallista ja turvallista. Itselle tärkein juttu oli, että täällä on molempien perheet. Se on ollut kultaakin tärkeämpi asia, että on se tukiverkosto.