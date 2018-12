Isä löi ja huoritteli 14-vuotiasta tytärtään – tytär pakeni kotoa

"Kertomus yksityiskohtainen ja uskottava"

– Asianomistajan kertomus on ollut yksityiskohtainen ja uskottava. Asianomistaja kertomus saa myös tukea lääkärinlausunnossa todetuista vammoista ja siitä, että vammojen on lausunnossa todettu sopineen syntyneeksi asianomistajan kuvaamalla tavalla.

– Ottaen huomioon, että kysymys on ollut 14-vuotiaasta lapsesta, ei ole pidettävä todennäköisenä, että hän olisi, kuten [mies] on esittänyt, lähtenyt kotoaan ja asunut mieluummin sijoitettuna lastensuojelulaitokseen vain sen vuoksi, että saisi vapaamman elämän ja voisi tapailla huomattavasti itseään vanhempaa miestä, oikeus arvioi.

– Väkivaltaa on tapahtunut useita kertoja ja kohteena on ollut vastaajan oma, 14-vuotias lapsi. Mies on myös uhannut lastaan ja loukannut lapsensa kunniaa. Näistä syistä sakkorangaistuksen on oltava tuntuva.