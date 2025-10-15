Päätöksen hintalappu selviää myöhemmin.
Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi päätti lähteä mukaan hankkimaan Ukrainalle yhdysvaltalaisia aseita koska haluaa varmistaa, että Ukraina saa tehokkaimman ja parhaimman kaluston.
Lisäksi Suomi halusi olla mukana verrokkimaiden eli muiden Pohjoismaiden tavoin.
Stubb sanoi pitävänsä päätöstä hyvin tärkeänä ulkopoliittisena toimena. Virallinen päätös asiasta syntyy Stubbin mukaan nopealla aikataululla, mutta hankinnan hintalappu selviää myöhemmin.
Uutinen päivittyy.